F-16 pao na vojno skladište

Lokalni mediji navode da su jedinice hitne pomoći zatražile „reagovanje na otrovne supstance“, jer je avion bio naoružan municijom.

Odjeljenje šerifa okruga Riversajd saopštilo je da je pilot uspio da se bezbjedno katapultira iz aviona i da ga trenutno ispituje medicinsko osoblje. Nije jasno da li je pilot zadobio bilo kakve povrede. Agencija je pozvala mještane da se drže podalje od tog područja.

Lokalna redakcija En-Bi-Sija u Los Anđeleu javila je da je borbeni avion pao na krov skladišta. Zamjenik šefa vatrogasaca Timoti Holidej izjavio je stanici da je prvo izbio požar, ali da je pilot uspio da prije toga da se katapultira.

Portparol baze kasnije je saopštio da je uzrok pada aviona F-16 bio kvar hidrauličkog sistema aviona, prenio je Si-En-En.

Direktor kompanije „Si voter“, kojoj pripada skladište, izjavio je da niko od radnika unutar zgrade nije povrijeđen.

​Zbog nesreće su zvaničnici odmah zatvorili okružnu oblast. I sjeverna i južna traka međudržavnog auto-puta 215 je blokirana, saopštila je Kalifornijska patrola za auto-puteve.

Mještanin koji je bio svjedok nesreće izjavio je za „Foks 11“ da su svi oko njega bili u „potpunoj nevjerici“ zbog onoga što su vidjeli. On je dodao da je van zgrade bilo ljudi, ali da nije siguran da li je neko bio unutra.

Zvaničnici nisu naveli da li je skladište bilo prazno u trenutku nesreće. Televizija Ej-Bi-Si 7 je saopštila da je pilot bio pripadnik 144. borbenog krila, koje je jedinica Nacionalne vazduhoplovne garde stacionirane u Fresnu u Kaliforniji. Avion je pripadao Nacionalnoj vazduhoplovnoj gardi Južne Dakote u Sijuks Folsu.

#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM

— Rob McMillan (@abc7robmcmillan) 16. svibnja 2019.