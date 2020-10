Evo zašto Bošnjaci podržavaju Bajdena: Širio je gnusne laži o Srbima

Kandidatu za predsjednika SAD-a, Džo Bajdenu ne ide baš najbolje nakon prve debate sa Donaldom Trampom koji ga je uspio potući u svakoj predloženoj temi.

Demokratski kandidat poznat je na političkoj sceni od 70-ih godina. Svoju karijeru je započeo kao senator od 1973 do 2009 godine, a od 2009 go 2017. godine bio je potpredsjednik SAD-a.

"Srbi su uspostavili kampove za silovanje. Politika isključivo stvorena za zarobljavanje muslimanskih žena. Tamo ih siluju, prisljavaj da rađaju djecu kako bi onečistili muslimansku rasu. Svi kažu da se to ne dešava, ali sada niko to ne može da ospori".

Bajden je nastavio da u američkom Senatu iznosi lažne tvrdnje da je nailazio na pripremljene masovne grobnice.

Jedan je od nosilaca propagande koja je Srbima prišila etiketu genocidnog naroda. Njegovo izlaganje u Senatu 1995. godine možete pogledati u videu u prilogu.

Iz nekog razloga Tramp nije omiljeni političar u Sarajevu. Pred izbore 2016. godine u Sarajevu je bila organizovana podrška za Hilari Klinton, dok je u Istočnom Sarajevu nakon toga organizovana podrška za Donalda Trampa.

Još jedna stvar zanimljiva je u vezi sa Džo Bajdenom, a to je što pripada katoličkoj crkvi. U istoriji SAD-a predsjednik države bio je samo jedan katolik i on je ubijen, a to je Kenedi.