Evo šta zaista piše u dokumentima tajnih službi o virusu korona

U izvještaju saveza tajnih službi pet velikih zemalja u kojima se govori engleski (SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland, nazvanih „Five Eyes") govori se o nepoznatom virusu slijepog miša iz Kine o kojem su istraživanja sprovođena u kineskom Vuhanu.

Nakon njegovog objavljivanja masovno nastaju naslovi o „virusu koji je stvorio čovjek u laboratoriji u Vuhanu". Osim toga se kaže da je svijet izgubio vrijeme u borbi protiv virusa jer je Kina skrivala informacije. Takve optužbe nije izgovorio samo američki predsjednik Donald Tramp nego su tako pisali i neki njemački tabloidi.

Najprije ono najvažnije: korona virus nije vještački stvorio čovjek niti je planski pušten u svijet. Za besmislice takve vrste, za koje teoretičari zavjere širom svijeta podgrijavaju slične neodržive tvrdnje kao i za porijeklo virusa HIV 1980-ih godina, nema nikakvog dokaza u izvještaju tajnih službi. Naprotiv, i američki direktor tajnih službi, kojem je podređeno svih 17 američkih tajnih službi, objavio je saopštenje za medije u kojem objašnjava: kao ni većina naučnika ni američke tajne službe nemaju nikakvog razloga za pretpostavku da je Kovid-19 stvorio čovjek ili ga genetski modifikovao. Istovremeno američke tajne službe i dalje istražuju da li je virus na ljude prešao sa životinja ili je prilikom neke nesreće izašao iz laboratorije u Vuhanu.

Ovim saopštenjem, koje je prošlog četvrtka objavio bivši američki ambasador u Berlinu, poznat po nediplomatskim izjavama, a koji je novi koordinator tajnih službi u Bijeloj kući, Ričard Grenel, američke tajne službe su učinile upravo senzacionalni izuzetak od pravila da ne komentrišu aktuelne događaje.

Samo nekoliko dana nakon ovog službenog saopštenja objavljen je članak u australijskom Satrdej telegrafu. Ni tu u izvještaju, koji očito potiče od australijske tajne službe ASIS, nema nikakvih dokaza da je pandemiju korona virusom izazvao čovjek.

Bez sumnje najuzbudljiviji aspekat izvještaja australijske tajne službe, koji je do sada zapostavljan, predstavljaju informacije o istraživanju korona virusa. Jer, već gotovo 15 godina jedan kineski tim virusologa pod vođstvom dr Šija Zenglija, direktora Centra za infektivne bolesti Instituta za virusologiju u Vuhanu, bavi se istraživanjem korona virusa koji se pojavljuju kod slepog miša. Takvih virusa ima preko 5.000 vrsta, od kojih je dr Ši istraživao najmanje 50. Ali, to nije bio nikakav kineski tajni projekat. Tim naučnika je sarađivao na primjer s laboratorijom za zdravlje životinja "Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation” CSIRO u Australiji. Dr Ši i njegov saradnik Peng Džou proveli su tamo više godina. Partner u istraživanju bio je i Univerzitet Sjeverne Karoline u SAD.

Cilj istraživanja bio je da se izoluju virusi koji se pojavljuju kod slijepog miša i provjeri mogu li oni da pređu na čovjeka. U novembru 2015, dakle skoro tačno četiri godine pre izbijanja sadašnje pandemije, studija doktora Šija sa Univerziteta Severne Karoline došla je do rezultata da bi virusi slični SARS-u mogli da pređu sa slijepog miša na čovjeka i da protiv toga nema lijeka. 2019. je njihova sljedeća studija došla do zaključka: „Vrlo je vjerovatno da će buduće zaraze korona virusima poput SARS ili MERS da potiču od slijepog miša i da je velika vjerovatnoća da će se to dogoditi u Kini.“

Australijski izvještaj tajne službe dakle eksplicitno se suprotstavlja neosnovanim nagađanjima i optužbama. Zato je i stav australijske vlade da virus s 95-procentnom sigurnošću potiče s jedne pijace u Vuhanu. Ali, ostaje mali, rizik od pet procenata da je virus mogao prilikom neke nesreće da napusti laboratoriju – dakle bez ljudske namjere. Tim zaključkom, koji potkrepljuje i saopštenje američkih tajnih službi, Australijanci zauzimaju potpuno suprotan stav od Trampove vlade. Američki ministar spoljnih poslova (i bivši šef CIA) Majk Pompeo još u nedjelju je govorio o „izuzetnim dokazima da virus potiče iz laboratorije u Vuhanu".

Osetljivi dio izvještaja australijske tajne službe je nešto drugo: australijska tajna služba ASIS jasnim riječima opisuje u dokumentu na 15 stranica kako je Kina skrivala informacije i uništila nužno potrebne uzorke o izbijanju epidemije korona virusom u decembru prošle godine. Posebno je težak slučaj saradnice u naučnoj laboratoriji u Vuhanu Huang Jan Ling. Prema prvim izvještajima u kineskim medijima ona je bila prva osoba zaražena korona virusom. Nakon kratkog vremena ona je nestala, njena kompletna biografija koja je bila onlajn je poništena, i do danas nema traga toj naučnici.