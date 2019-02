"Obojica su željela pokazati kako je njihov odnos napredovao od prošlog puta", rekao je australski stručnjak Alan Peze, autor nekoliko knjiga o temi govora tijela.

Prvi snimci iz Hanoja pokazuju kako Tramp i Kim koračaju jedan prema drugom, rukuju se srdačno i usklađeno se okreću fotografima.

Peze ističe kako je imitiranje pokreta onog drugog način kako ljudi žele pokazati da su u odličnom odnosu.

Na njihovom prvom susretu u Singapuru obojica su željela pokazati da su alfa mužjaci. Danas toga nije bilo.

"Kim je hodao prema Trampu s ispruženom rukom, a Tramp ga je dočekao s dlanom okrenutim prema gore, što je znak skromnosti", kaže Karen Leong, stručnjakinja za govor tijela.

Dodala je kako Tramp želi dobar odnos, nije se postavio kao svađalica.

Tramp je novinarima kazao da vjeruje da će razgovori biti vrlo uspješni, ali i naglasio da ne namjerava "popustiti u pogledu denuklearizacije".

Na pitanje hoće li proglasiti formalni kraj Korejskog rata, Tramp je odgovorio: "Vidjećemo."

Glavni razgovori najavljeni su za četvrtak.

Tramp izjavio je da je imao "vrlo dobar dijalog" sa liderom Sjeverne Koreje tokom sastanka.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019