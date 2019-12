Evo koji su događaji obilježili proteklu deceniju

Proteklu deceniju (2010-2020) obilježili su - "Arapsko proljeće", pobjeda Donalda Trampa u SAD, zatim Brexit, borba za ublažavanje klimatskog haosa, odnosi na relaciji muškarci - žene, smatra AFP.

"Arapsko proljeće" dovelo je do krvoprolića u Siriji, egzodusa izbjeglica i nasilja džihadista.

Nakon što je decenija počela nadom koju je probudilo previranje na Bliskom istoku, sve je završilo tako da su u nekoliko zemalja na vlast došli autoritarni lideri.

Libijski vođa Moamer Gadafi srušen je s vlasti u pobuni koju je podržavao NATO.

U Egiptu, protesti na kairskom Trgu Tahriru označili su kraj vladavine Hosnija Mubaraka, ali je zemlja deceniju završila u stisku čvrste ruke predsjednika Abdela Fataha el Sisija, bivšeg generala.

Sudbina miliona ljudi u Siriji takođe se promijenila. Protestni pokret protiv Asada pretvorio se u krvoproliće i na kraju u strašan građanski rat.

U osam godina sukoba, od početka 2011, poginulo je više od 370.000 ljudi, a milioni su raseljeni. Sukob je poprimio globalna obilježja.

Talas izbjeglica sa Bliskog istoka "zapljusnuo" je Evropu i izazvao krizu u zemljama članicama i samoj Uniji.

Donald Tramp pobijedio je u SAD. Godine 2016. nekima se činilo nezamislivim da bi građevinski "kralj", koji je bio zvijezda rijaliti zabave, mogao doći na čelo najveće svjetske ekonomije.

Tramp je skeptik u vezi sa klimatskim promjenama, protivnik imigracije..Uspješna američka privreda povećava mu šanse da iduće godine dobije novi mandat.

Brezgzit je označio odvajanje Velike Britanije od EU, a švedska tinejdžerka Greta Tinberg pomjerila je pravila aktivizma i probudila svijest javnosti o važnosti borbe protiv klimatskih promjena.

U deceniji koja je počela velikom nuklearnom katastrofom u Japanu izazvanom potresom i cunamijem svijet se fokusirao na ekstremne vremenske prilike i njihove posljedice.

Međunarodna zajednica uspjela je postići dogovor o Pariskom sporazumu o klimi 2015, ali obećanja nisu dovoljna, a SAD su se povukle iz tog plana.

Odnosi između muškaraca i žena, takođe su bili u fokusu protekle decenije.

Pokret "Ja takođe" (Me too), koji se proširio svijetom nakon niza optužbi protiv holivudskog producenta Harvija Vajnštajna, ohrabrio je žene da se suoče sa zlostavljačima i doveo do pada mnogih moćnih muškaraca.

Takođe, pitanje roda i identiteta izbilo je u prvi plan i mnogi su redefinisali šta to znači biti muškarac ili žena - ili ni jedno od toga.

Protekla decenija označila je i potpuni proboj društvenih mreža, naročito "Fejsbuka".

Svakog mjeseca 2,4 milijardi ljudi redovni koristi "Fejsbuk", najveću društvenu mrežu na svijetu, navodi AFP.