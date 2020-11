Evo kako je zemlja od 95 miliona stanovnika uspjela stavi koronu pod kontrolu

Vijetnam je u startu imao sve predispozicije da se nađe unutar jedne katastrofalne kovid 19 situacije.

Mnogoljudnost nacije (95 miliona stanovnika), te blizina Kine u kojoj je registrovan nultni pacijent koronavirusa alarmirali su sve zvaničnike ove azijske zemlje još na samom početku, kada SZO nije objavio globalnu pandemiju. Britanski Gardijan je analizirao vijetnamski "scenario" uz pomoć Tran Le Thuy-a, direktora Media centra za razvojne inicijative, iz Hanoija.

"Uveče 7. marta 2020. godine, primio sam mejl od upravnika poslovne zgrade u kojoj radim u centralnom Hanoju. Rečeno mi je da je Nguien Hong Nhung, 17. pacijent sa Covid-19 u zemlji i prvi u gradu, večerao na trećem spratu zgrade. Iako je čovjek nakon toga dva puta testiran negativno na virus, upravnici zgrada prijavili su njegovo prisustvo vlastima. Sedam zaposlenih koji su bili u kontaktu sa njim su izolovani i zgrada je odmah očišćena dezinfekcionim sredstvom".

Do danas je Vijetnam zabilježio 35 smrtnih slučajeva od koronavirusa. Za to je jednim dijelom zaslužna reakcija poslovne zgrade u kojoj radi Tran.

"Odgovor moje poslovne zgrade bio je tipičan za agresivnu strategiju traženja kontakata koju je zemlja usvojila od početka pandemije. Tokom prve faze, vlada je uspjela da prekine sve puteve prenosa virusa brzo i sveobuhvatno. Svaka zaražena osoba bila je hospitalizovana. Ljudi koji su bili u kontaktu sa njima pronađeni su do četvrtog sloja i izolovani. Njihovi domovi i kvartovi stavljeni su pod lokalnu blokadu i dezinficirani od strane vojske. Zemlja se efikasno ponašala kao da je ovo biološki rat", piše Travelmagazine.

Vijetnam je imao sve elemente za katastrofu kovid 19. Država se graniči sa Kinom (na 1.300 km), unutar zemlje postoji dosta neformalne trgovine koja struji tajnim planinskim stazama, a tu je i nedovoljno razvijeni zdravstveni sistem (iako održiv godinama). Dakle, osim traženja kontakata, zašto je Vijetnam bio tako dobar u suočavanju sa pandemijom?

Centralni razlog je možda način na koji je vlada depolitizovala pandemiju, tretirajući je čisto kao zdravstvenu krizu, omogućavajući efikasno upravljanje. Nije bilo političkog motiva da vladini službenici sakriju informacije.

"Nakon što je šef centra za kontrolu bolesti u Hanoju uhapšen zbog sumnje na korupciju u vezi sa kupovinom kompleta za testiranje, a mali trgovci kažnjeni za preskupe maske za lice, vlada je poslala jasnu poruku da javno zdravlje ne može da potpadne pod komercijalni interes".

Drugi razlog je što Vijetnam dobro poznaje Kinu, i to još od izbijanja virusa SARS 2003. godine. U januaru, kada je Vuhan objavio prvu smrt, Vijetnam je pooštrio kontrolu granica i aerodroma nad kineskim posetiocima. Ovo nije bila laka odluka, s obzirom na to da prekogranična trgovina sa Kinom čini značajan dio vijetnamske ekonomije. Kada su u Vijetnamu najavljeni prvi slučajevi koronavirusa, i to oca i sina iz Kine, preduzeo je mjere predostrožnosti van preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući zdravstvenu deklaraciju i kontrolu temperature na svakoj graničnoj tački i zaustavljanje letova za i iz Vuhana. Pripreme za pandemiju sprovedene su nedjelju dana prije nego što je epidemija zvanično proglašena, i više od mjesec dana prije nego što je SZO proglasila kovid 19 pandemijom.

Vlada je takođe odlučila da prihvati slobodu informacija o pitanjima vezanim za Covid. Iako su vijetnamski mediji u državnom vlasništvu i imaju ideološku kontrolu sličnu onoj iz Kine, oni mogu slobodno izvještavati o pandemiji.

"Moto prve faze bio je da ako ostanemo živi, o ekonomiji možemo da se bavimo kasnije. Obični ljudi su patili, poput radnika u ekonomiji koncerata: kad god naručim Grabcar (jugoistočna azijska verzija Ubera) ovih dana, vozilo koje stigne uvijek je novije i skuplje od onoga na šta sam navikao; kao što je vozač objasnio, oni koji su me pokupili jeftinijim automobilima morali su ih prodati da bi preživjeli, a na tržištu su ostali samo oni sa dubljim džepovima".

Sada je konačno vlada svoju anti-kovid strategiju preusmjerila i ka ekonomiji. Taktika drugog talasa je sofisticiranija. Traženje kontakata je i dalje brzo i agresivno, ali zaključavanje i izolacija su selektivniji. Otvoreni su međunarodni letovi za strane radnike, poput inženjera iz južnokorejske kompanije LG, koji su potrebni da bi ekonomija funkcionisala. Za sada izgleda da je Vijetnam uspio da kovid 19 stavi pod kontrolu.