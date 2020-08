Ruska kosmička agencija "Roskosmos", jedna izraelska i jedna francuska kompanija objavili su satelitske fotografije luke u Bejrutu prije i poslije razorne eksplozije.

Prva fotografija je od 4. novembra 2019. godine, na njoj se vidi veliki broj magacina, hangara i drugih objekata u blizini vode.

Druga fotografija je načinjena danas i na njoj se vide samo obrisi objekata u luci.

Fotografije na napravio ruski satelit "Kanopsus –V", preneo je Sputnjik.

"Erbas" je objavio fotografije sa francuskog satelita "Plejade".

Before/After satellite image over Beirut, #Lebanon 🇱🇧 taken by Pléiades satellites🛰

Before: 25 Jan. 2020

After: 5 Aug. 2020

Copyright @Cnes/@AirbusSpace pic.twitter.com/YdgJ8UY2PF

— Airbus Space (@AirbusSpace) August 5, 2020