Evo kako će izgledati svijet poslije virusa korona

Očekujemo globalnu ekonomsku krizu u bliskoj budućnosti, rekao je portparol Kremlja u nedjelju, 5. aprila, u emisiji na ruskoj televiziji, gdje je takođe govorio o povećanju proizvodnje nafte i stavu Rusije o toj temi.

Predstojeća svjetska ekonomska kriza i cijene nafte glavna su tema portparola Kremlja Dmitrija Peskova. Prema njegovim riječima, pandemiju virusa korona pratiće ekonomska kriza i bilo bi bolje sarađivati sa drugim zemljama.

Povećana proizvodnja nafte svešće je na minimum u pogledu cijene, „što ne koristi bilo kojoj zemlji“, rekao je portparol ruskog predsjednika.

- Naravno da sada vidimo da su naši saudijski partneri primjenjivali neviđena sniženja cijena i neviđena povećanja proizvodnje. To je dovelo do činjenice da će se uskoro sve svjetske zalihe nafte napuniti. Cisterne se više ne koriste za transport nafte, već kao plutajući depoi. To će izazvati minimalnu cijenu nafte, što ne koristi nijednoj zemlji - rekao je Dmitrij Peskov za Rusia-1.

Sa svoje strane, Rusija je odlučna da konstruktivno pregovara o nafti i ne vidi alternativu, rekao je portparol.

- Rusija se nije zalagala za kršenje OPEC +. Predsjednik Putin i Rusija uglavnom su skloni konstruktivnom pregovaračkom procesu koji je ključan za stabilizaciju globalnog energetskog tržišta- nastavlja portparol Kremlja.

Vladimir Putin je 3. aprila održao sastanak o globalnom tržištu nafte, tokom kojeg je izjavio da je Rusija spremna da sarađuje sa svojim partnerima iz OPEC-a i SAD na pronalaženju obostrano prihvatljivog rješenja za cijene nafte.

Globalna kriza, izazvana između ostalog pandemijom virusa korona, "nastaće", a napori za njenu koordinaciju trebaju da koordiniraju napore mnogih zemalja, rekao je Dmitrij Peskov.

Riječi Dmitrija Peskova "između ostalog" jasno daju do znanja da već postoji već ekonomska kriza koju će pogoršati korona kriza.