Evakuisan manastir i dva sela

Na Eviji su, posle manastira, iz predostrožnosti evakuisana i dva sela.

Evakuisani su manastir Svete Bogorodice Mavrovske i sela Markrimali i Kontodespoti, prenosi ANA.

Dim koji se širi od požara prekrio je poluostrvo Atika, uključujući i Atinu, koja je udaljena oko 110 kilometara.

Požar, koji je zahvatio borovu šumu, gasi 227 vatrogasaca sa 75 vatrogasnih vozila. Iz vazduha im pomaže šest "kanadara" i šest helikoptera.

Grčka televizija objavila je snimke na kojima se vidi kako je gust, crni dim prekrio oblast, dok vjetar raznosi pepeo kilometrima daleko.

Zvaničnici civilne zaštite su upozorili ljude u pogođenim oblastima, posebno starije, djecu i one kojima imaju srčanih ili problema s disanjem, da ostanu u zatvorenom prostoru i da namjeste klima uređaje tako da se koristi vazduh samo iz prostorije.

Jak vjetar i nepristupačan teren otežavaju napore vatrogasaca da se izbore s požarom koji je zahvatio šumu koja je obuhvaćena programom EU Natura 2000.

Na desetine vatrogasaca, dva kanadera i helikopter, bore se protiv požara i na ostrvu Tasos.

Treći požar bukti kod Tebe, sjeverozapadno od Atine, prenio je AP, napominjući da su u Grčkoj, u vrijeme povećanog rizika od izbijanja požara, za javnost zatvoreni parkovi i šumski predjeli.

Šumski požari van kontrole bukte u još najmanje četiri regiona u Grčkoj. U poslednja tri dana, vatrogasci su intervenisali 182 puta, prenosi Rojters.

Grčka se često tokom sušnih ljetnjih mjeseci suočava s požarima, a vlasti su upozorile na povećan rizik od izbijanja požara ove nedelje.

Aktivisti za zaštitu životne sredine smatraju da sve veći broj požara širom svijeta predstavljaju zabrinjavajući simptom globalnog zagrijavanja.

Prošle godine, u ljetovalištu Mati u blizini Atine, 100 ljudi je poginulo u požaru.

Firefighters battled a wildfire on Evia, Greece‘s second-largest island, on Tuesday. Strong winds fanned smoke all the way to Athens, 110 km away, covering the capital in thick smoke.

