Evakuisan Ajfelov toranj FOTO/VIDEO

Neimenovani zvaničnik kompanije SETE izjavio je za AFP da je primijećena jedna osoba kako se penje uz toranj i da je objekat koji je simbol Pariza evakuisan zbog potrebe da se to lice zaustavi.

On je rekao da je policija na licu mjesta.

Francuska agencija javila je da je zatvoreno i šetalište blizu Ajfelovog tornja i da kompanija SETE savjetuje posjetiocima da odgode posjetu ovoj čuvenoj građevini u Parizu.

Izvor iz policije navodi da je policija ostvarila kontakt sa licem koje se penje uz toranj, ali da još nije poznato zašto se odlučio na takav korak.

HAPPENING NOW: The #EiffelTower has been closed to visitors while someone attempts to scale its side - #París #France https://t.co/vUO8lJAhmf

— Richard Grune (@0406Guno) May 20, 2019