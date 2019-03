EU usvojila mjere: Šta ako ne dođe do sporazuma

EU je usvojila mjere za slučaj da Velika Britanija napusti Uniju 29. marta bez sporazuma, što bi dovelo do promjene procedura, preko noći, s obje strane Lamanša.

Parlament EU odobrio je danas posljednju od 11 takvih mjera koje pokrivaju sve - od vazdušnog, vodenog i drumskog saobraćaja do statusa stranih studenata.

Neke od tih mjera bi zahtevale recipročne mjere u Britaniji.

Belgijski poslanik Tom Vandenkendelere opisao je to kao "tipične mjere koje se preduzimaju u vanrednom stanju i uvode se samo privremeno u određenom vremenskom periodu, pod strogim uslovima".

Ketrin Berder, koja predstavlja jugoistočnu Englesku u Evropskom parlamentu, navela je putnike na avio-letovima kao primjer konfuzije u slučaju Bregzita, bez sporazuma.

"Ukoliko napustimo Uniju u ponoć, oni treba da znaju - mogu li avioni da poletje sljedećeg dana, da li su odobrenja (za let) njihovih pilota važeća... to su sve stvari koje su zapravo potrebne za jedan let avionom", navela je Ketrin Berder.