EU produžila sankcije Rusiji

Novinar portala Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Јozvijak je na Tviteru napisao da je EU produžila zabranu izdavanja viza i zamrzavanje imovine za 175 ruskih državljana i proruskih boraca u Ukrajini, kao i za 44 pravna lica koja su, navodno, odgovorna za podrivanje teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Ukrajinska novinska agencija UNIAN javila je 19. decembra da je Evropski savjet produžio ekonomske sankcije za posebne sektore ruske ekonomije do 31. jula.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020