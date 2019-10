Erdogan objavio početak vojne operacije u Siriji, izveden prvi napad

Prema riječima Erdogana, operacija Turske usmjerena je isključivo protiv pripadnika Radničke partije Kurdistana, koju Turska smatra terorističkom, kao i protiv organizacije DAEŠ.

"Zajednička operacija turske vojske i Slobodne sirijske armije pokrenuta je protiv Radničke partije Kurdistana i terorističke organizacije DAEŠ na sjeveru Sirije. Naš cilj je uništenje terorističkog koridora koji se uspostavlja na južnim granicama Turske, kao i da doprinesemo uspostavljanju mira u regionu", napisao je turski predsjednik na Tviteru.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019