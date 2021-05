Erdogan kritikuje zapadne sile

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan kritikovao je zapadne sile zbog nedostatka odgovora na nasilje između Izraela i Palestinaca, pri čemu je izdvojio Austriju i SAD za koje navodi da "pišu istoriju krvavih ruku".

Erdogan je kontaktirao svjetske lidere tokom protekle sedmice i pozivao je na čvrstu akciju protiv Izraela.

Turski predsjednik je nakon sastanka administracije kritikovao američkog predsjednika DŽozefa Bajdena jer je odobrio prodaju oružja Izraelu.

"Pišete istoriju krvavim rukama u ovom incidentu koji je ozbiljan i nesrazmjeran napad na Gazu što dovodi do smrti više stotina ljudi. Primorali ste me da to kažem", naglasio je Erdogan.

Izvori iz Kongresa izjavili su da je Bajdenova administracija nešto ranije odborila potencijalnu prodaju precizno navođenog oružja Izraelu u vrijednosti od 735 milina dolara.

Erdogan je potom kritikovao Austriju koja je postavila izraelsku zastavu na zgradu administracije u Beču.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izjavio je da je zastava postavljena u znak solidarnosti usljed sukoba.