Epidemija dostigla vrhunac u Italiji

Šef italijanskih zdravstvenih instituta dr Silvio Brusafero rekao je da je u toj zemlji dostignut vrhunac zaraze koronavirusom i da bi trebalo da počne da bilježi pad novih slučajeva.

Brusafero je naglasio da bi bila ludost smanjiti mjere italijanske vlade koje su se pokazale kao produktivne, a koje podrazumijevaju zabranu kretanja i ostajanje kod kuće.

Italija je u trećoj nedjelji zabrane kretanja.

"Kriva sugeriše da smo na vrhuncu. Moramo to potvrditi, jer dostizanje vrhunca ne znači da smo osvojili vrh i da je gotovo. To znači da bi sada trebalo da počnemo sa padom ako nastavimo da maksimalno obraćamo pažnju na ono što radimo svakog dana", rekao je on.

Današnje brojke koje je objavila italijanska Agencija za civilnu zaštitu potvrđuju pad, sa 4.053 nova slučaja zaraze, što je ukupno 105.792.

Italijani vjeruju da su na vrhuncu borbe sa virusom, jer svi brojevi, uprkos brojnim smrtnim slučajevima, opadaju, dok broj izliječenih raste.

Za jedan dan izliječeno je 1.109 osoba, na intenzivnoj njezi je 4.023, a na kućnom liječenju 45.420.

Međutim, Italijani pozivaju i na oprez, jer bi širenje zaraze moglo da se nastavi ukoliko se napuste, odnosno, ukoliko se ne budu poštovale propisane mjere.

Osim toga, otvorena je improvizovana bolnica na sajmu u Milanu. Tu će smještati pacijente na intenzivnu njegu da se malo bolnice rasterete.

Stopa smrtnosti u Italiji je visoka i iznosi 10,6 odsto, čime je najviša u svijetu. Kod starijih od 80 godina sa višestrukim oboljenjima ona iznosi 28 odsto.

Najviše je pogođena pokrajina Lombardija, u kojoj broj novih slučajeva opada i u poslednja 24 časa registrovano je 1.047 zaraženih osoba, a preminulo je 458 osoba.

Ovako izgleda stastika umrlih po starosti:

Od 0 do 20 godina/ 0 umrli,

Od 20 do 29 godina / 2 umrlih,

Od 30 do 39 godina / 20 umrlih,

Od 40 do 49 godina / 89 umrlih,

Od 50 do 59 godina / 369 umrlih,

Od 60 do 69 godina / 1.162 umrlih,

Od 70 do 79 godina / 1 456 umrlih,

Od 80 do 89 godina / 3 984 umrlih,

90 i vise godina / 939 umrlih.

Od početka epidemije u Italiji je zaraženo 105.792 ljudi, dok je preminulo 12.428.