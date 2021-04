Emotivna poruka Elizabete II: Bio je i ostao moja snaga

U objavi je prikazana poruka kraljice Elizabete, sa kojom je princ Filip bio u braku 74 godine, a kraljica je uputila povodom godišnjice braka.

- Jednostavno, bio je moja snaga i to je ostao tokom svih ovih godina. Ja i cijela porodica, ova zemlja, ali i mnoge drugi dugujemo mu puno više nego što bi on tražio. Dugujemo mu više nego što ćemo ikada znati - navodi se u citatu koji je nastao povodom njihove zlatne godišnjice braka iz 1997. godine.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021