El Čapova supruga priznala krivicu

Aspuro se danas pojavila pred sudijom Okružnog suda Rudolfom Kontrerasom u Vašingtonu gdje je priznala krivicu prema tri tačke optužnice za udruživanje radi distribucije narkotika, pranja novca i učešća u finansijama narko kartela "Sinaloa".

Emma Coronel Aispuro, wife of Mexican drug boss Joaquin "El Chapo" Guzman, pleads guilty to three drug trafficking charges related to his narcotics empire https://t.co/1ZIQ0GV6Pn

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 10, 2021