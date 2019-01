Teroristički napad: Eksplozije i pucnjava u okolini hotelskog kompleksa

Svjedoci i policija na licu mjesta nazvali su dešavanja terorističkim napadom. Vlasti vjeruju da postoji šest napadača, a pojavile su se i nepotvrđene informacije da je nekoliko ljudi povrijeđeno, dok je jedna osoba preminula.

Odgovornost za napad su preuzeli militanti iz grupe Al Šabab, piše RT.

#Breaking: Explosions and gunfire near upscale hotel in Nairobi, Kenya. We are watching live video from the scene. Cars are burning and we are hearing loud pops that sound like gunfire. I've seen at least two people carried away with injuries. #KOMOnews pic.twitter.com/PLEfbtCOV5

— Cayle Thompson, KOMO (@CayleThompson) January 15, 2019