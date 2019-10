Eksplozije gasa u restoranu, najmanje devet ljudi poginulo

Restoran je praktično uništen usljed eksplozije, a oštećene su i okolne prodavnice u gradu Vusi, u provinciji Đangsu.

Mreža CCTV je javila da je još 10 lica povrijeđeno i da su oni u stabilnom stanju.

Nine people are dead and 10 are injured as a gas explosion ripped apart a restaurant in east China's Jiangsu Province Sunday https://t.co/qcSExoWwzS pic.twitter.com/C83PGvu5OW

— China Xinhua News (@XHNews) October 13, 2019