Eksplozija u tržnom centru, nekoliko osoba povrijeđeno

Nekoliko osoba povrijeđeno je prilikom eksplozije, navjerovatnije gasa, u tržnom centru u gradu Plantejšen u američkoj saveznoj državi Florida, saopštile su danas vlasti.

Vatrogasna služba je saopštila da je nekoliko povrijeđenih zbrinuto na licu mjesta.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt — Steven Cejas (@StevenCejas) July 6, 2019

Na video snimcima emitovanim na društvenim mrežama vide se razbacani ostaci po parkingu tržnog centra i razbijeni prozori na obližnjoj teretani.

#BREAKING Gas explosion reported at The Fountains shopping center in Plantation, FL. pic.twitter.com/TxRd7Dh3TF — Parker Branton (@ParkerBranton) July 6, 2019

Prema pisanju lokalnog lista "San-Sentinel", koji se poziva na očevice, uzrok eksplozije bio je u zatvorenom restoranu.

Structure in front of LA Fitness blew up. Debris reached as far as shopping plaza nearby. pic.twitter.com/LlbHOTcyKX — Joel Franco (@OfficialJoelF) July 6, 2019

Grad Planetejšen nalazi se na oko 15 kilometara zapadno od Fort Loderdejla.