Strahuje se da će crni bilans biti još veći, jer je veliki broj ljudi koji se nalazi pod ruševinama.

Kako za "Telegraf.rs" kaže B. P koji živi i radi u Bejrutu, navodno se strahuje od nove eksplozije, pošto vatrogasci ne uspijevaju da ugase požare u luci, a u blizni vatrene stihije nalaze se tankeri sa gorivom.

Naime, pošto su otišle u vazduh visoko eksplozivne materije nastao je požar koji vatrogasci ne uspijevaju ni sa jednim sredstvom da obuzdaju.

Eksplozija u Bejrutu jednaka zemljotresu od 4,5 stepeni Rihterove skale

Seizmolozi u Jordanu saopštili su da je eksplozija u luci u Bejrutu bila toliko jaka da je bila ravna zemljotresu jačine od 4,5 stepeni Rihterove skale.

7 angles of this Beirut Explosion, many feared injured & dead. Pray for Lebanon 🙏🥺pic.twitter.com/yl0cH2poJX

— Father NomY (@Eze_NorNor) August 4, 2020