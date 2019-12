Eksplozija na ceremoniji vjenčanja: Poginulo najmanje 11 osoba

Do eksplozije je došlo prilikom ceremonije vjenčanja u četvrtak uveče u kurdskom gradu Sakezu, a među poginulima je pet žena i petoro djece, prenosi AP.

Tri povrijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju.

2/video updated

death toll rises 14 & 34 injured

As result of explosion

In a wedding hall in #Saqqez province of #Kurdistan in #Iran , @narin_amedi reported

Note: activists says iran’s #irgc forces behind the attack,bcuz of anti regime Slogans

but regime say LPG gas exploded pic.twitter.com/6S45V6BDMq

— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) December 5, 2019