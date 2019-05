Eksplozija kod piramida: Povrijeđeno najmanje 14 osoba FOTO

Kako kažu svjedoci, improvizovana eksplozivna naprava se aktivirala kada je prolazio autobus sa turistima, navode egipatski mediji.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct

Vjeruje se da je autobus bio meta napada, kažu izvori za "El Arabiju".

#BREAKING at least 16 casualties reported after an explosion targe a tourist bus near the pyramids in #Giza, #Egypt pic.twitter.com/uCOo0xCKxL

— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) May 19, 2019