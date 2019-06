Eksplodirao transformator, gori elektrana

Veliki požar izbio je danas u elektrani u centru Providensa u glavnom gradu američke države Rou Ajland.

Breaking: Fire at Manchester Street power Plant in downtown Providence near the hurricane barrier. pic.twitter.com/9WPWWIZlnw — NBC 10 WJAR (@NBC10) June 29, 2019

Požar je zabilježen u ulici Mančester u blizini uraganske barijere. Prema riječima lokalnih vatrogasaca, vatrena stihija je nastala nakon eksplozije transformatora, prenosi "TurnTo10".

Power plant in Providence is on fire pic.twitter.com/UoDU98Rstq — Styx🔞 - Clovis’ AC Fund: $10 (@Styx_Renegade) June 29, 2019

Breaking: Large fire caused by a transformer explosion at a power plant in Providence, Rhode Island. pic.twitter.com/hfqv2cDrLe — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 29, 2019

Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnim žrtvama.