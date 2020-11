Eksplodirao kamion pun gasa, 13 poginulih neka tijela potpuno ugljenisana

Vozač kamiona, koji je takođe poginuo, izgubio je u jednom trenutku kontrolu nad vozilom koje se zatim zapalilo i eksplodiralo, saopštile su tamošnje vlasti.

Aerial photos of the aftermath of a deadly propane/butane delivery truck explosion that left 12 people in neighboring cars dead along a highway in Nayarit, Mexico. #Nayarit #Mexico #MXEnergy https://t.co/dQfYBjLpBZ

Ostale žrtve pronađene su u svojim vozilima na autoputu u blizini kamiona.

Tužilaštvo je saopštilo da su tijela pronađena potpuno ugljenisana.

Earlier today there was an awful LPG trailer explosion in Mexico. The truck impacted several vehicles, presumably due to brakes failure. https://t.co/bwY5OuO1uO

— Ricardo Carmona and NGVs (@Ricardo_NGV) November 17, 2020