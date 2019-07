Počasni predsjednik "Formule 1" Berni Eklston rekao je da je trovanje u Solseberiju lažna vijest i da bi primio metak za "dobrog momka" predsjednika Rusije.

U ležernom intervjuu za "Tajms" 88-godišnji milijarder rekao je da je Vladimir Putin prezauzet da bi naredio trovanje dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegove ćerke Julije u Solsberiju prošlog marta. Okarakterisao je izveštaje o ruskoj umješanosti kao lažne vijesti.

I dalje je je govorio sa divljenjem Putinu.

"Da neko ima mašinku i da je spreman da upuca Putina, stao bih ispred njega. Zato što je on dobar momak. Nikada nije uradio nešto što nije dobro za narod.Želeo bih da Putin upravlja Evropom. Nemamo nikoga, tako da ne može biti gore. On radi to što govori i ispunjava svoja obećanja“, rekao je Eklston i dodao:

