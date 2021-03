Egipat najavio da će da traži odštetu zbog broda koji je blokirao Suecki kanal

Teretni brod "Ever given", koji je danima blokirao tranzit danima kroz Suecki kanal, konačno je danas oslobođen, a egipatske vlasti planiraju da traže kompenzaciju od te kompanije zbog načinjene ekonomske štete, javljaju svjetski mediji.

Kako prenosi "Sputnik", vlasnik broda dugog 400 metara je japanska kompanija "Imabari Shipbuilding", a njega je iznajmilo preduzeće iz Tajvana "Evergreen".

Prema informacijama ove mreže, savjetnik predsjednika Egipta Fataha al-Sisija kazao je da će Egipat tražiti od vlasnika broda "Ever Given" da plati kompenzaciju za novac koji je izgubljen pošto saobraćaj nije bio moguć kroz Suecki kanal, i smatra da je kapetan plovila odgovoran za incident zbog kog je došlo do blokade prolaza.

Ogroman teretni brod "Ever Given" koji je blokirao Suecki kanal gotovo nedjelju dana i koji je danas "oslobođen", neoštećen je, a kanal je ponovo plovan, izjavio je predsjednik Uprave Sueckog kanala Osama Rabie, prenijela je egipatska televizija TV Nil.

Egipatska televizija je izvijestila da na prolazak kroz kanal čeka više od 400 brodova, navodi Reuters, a prenosi Tanjug.