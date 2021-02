Džonson zabrinut za sudbinu princeze Latife

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da je zabrinut za sudbinu princeze Latife, jedne od kćerki vladara Dubaija i poručio da će ovaj slučaj biti u središtu pažnje.

- To je nešto zbog cega smo očigledno zabrinuti, ali Komisija UN za ljudska prava to razmatra. Mislim da ćemo pričekati i videti kako će oni napredovati. Držaćemo to na oku – poručio je Džonson obraćajući se novinarima, prenosi Rojters.

Ujedinjene nacije saopštile su ranije danas da će kod vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata pokrenuti pitanje hapšenja princeze Latife, kćerke vladara Dubaija.

Princeza Latifa optužila je oca da je drži zarobljenu u Dubaiju od 2018. godine, kada je pokušala da pobjegne iz grada, a u tajno snimljenom videu ona je otkrila da se plaši za svoj život, prenosi BBC.

Zbog tog videa iz cijelog svijeta su upućeni pozivi Ujedinjenim nacijama da istraže taj slučaj.

Na pozive je reagovala kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava, koja traži odgovore o princezi Latifi od Ujedinjenih Arapskih Emirata i navodi da će istraga biti pokrenuta nakon što se još jednom analizira video snimak.

Otac princeze Latife, šeik Muhamed bin Rašid el Maktum, jedan je od najbogatijih šefova države na svijetu, vladar je Dubaija i potpredsjednik UAE.