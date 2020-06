Džonson traži ublažavanje mjera da bi spasao radna mjesta

Britanski premijer Boris Džonson rekao je ministrima u svojoj vladi da što prije ukinu mjere zatvaranja kako bi spriječio da oko 3,5 miliona ljudi ostane bez posla, piše danas londonski San.

List navodi da ta vijest dolazi nakon što je premijer potpisao nove mjere za jačanje ekonomije, nakon što ga je ministar privrede Alok Šarma obavijesti da je ugroženo više od tri miliona radnih mjesta u sektoru ugostiteljstva.

Prema saznanjima lista, Džonson je na to odgovorio uzvikom “Gospode!”.

Kako se navodi, on je zadužio grupu ministara da do jula izađu sa mjerama kako bi se život koliko toliko vratio u normalu.

– Ne bih rekao da nam prijeti cunami gubitka radnih mjesta, ali će to biti prilično veliki talas – rekao je neimenovani bbritanski zvaničnik upoznat sa situacijom.

Velika Britanija je na drugom mjestu po broju žrtava korona virusa u svijetu sa 40.465 preminulih, a u toj zemlji je do sada prijavljeno 284.868 zaraženih.

Vodeći britanski ljekari i naučnici pozvali su premijera Borisa Džonsona da naredi pripremu Britanije za drugi talas korona virusa ove zime, upozoravajući da će još mnogo ljudi preminuti ako zemlja ne poboljša odgovor na Covid-19.