Džonson sa praga aplaudirao ljekarima, svi su primijetili da izgleda vrlo loše

Džonson je izašao van u odelu i pokazao svoju podršku iz izolacije, nakon što je prošlog petka testiran pozitivno na novi korona virus Kovid-19, piše Dejli mejl. Iako se na premijeru vidjelo da mu je zdravlje pogoršano, iz Dauning strita insistiraju da nema promene plana o okončanju njegovog karantina.

Džonsonov portparol je juče potvrdio da on i dalje ima “blaže simptome bolesti”. Iz Dauning strita su juče poručili da će premijer izaći iz samoizolacije u petak, ali su sinoć dodali da će on pratiti uputstva zdravstvenih vlasti i ostati u karantinu ako i dalje ima temperaturu.

Džonson je danas rekao da i dalje ima temperaturu.

– Iako se osjećam bolje, odradio sam mojih sedam dana izolacije, i dalje imam jedan manji simptom, a to je temperatura – rekao je on na video snimku na Tviteru, prenio je Tanjug.

Džonson je potvrdio da u skladu sa uputstvima vlade mora da nastavi samoizolaciju dok traju simptomi i poručio Britancima da treba da se drže pravila i da ostaju u svojim kućama, piše Blic.

– Ova zemlja je učinila veliki napor, veliku žrtvu, briljantno odložila širenje virusa, Držimo se toga – rekao je Džonson.

I ostali Britanci su sinoć izašli na svoje pragove, balkone, dvorišta i prozore kako bi aplaudirali ključnim radnicima u borbi protiv korone – ljekarima i bolničarima, radnicima supermarketa, poštarima i drugima koji rade tokom pandemije.

Sličan prizor može se videti i u Italiji, Španiji i Srbiji, gde ljudi aplaudiraju u znak podrške. I u Njujorku ljudi svakodnevno tapšu uveče u 19.00 sati.

Thank you to the NHS and all of our critical workers for all you are doing to fight #coronavirus. You really are an inspiration. #ClapForOurCarers #ThankYouThursday #ClapForKeyWorkers pic.twitter.com/SRm2cAkAnQ

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 2, 2020