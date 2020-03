Džonson propagirao metodu “imunitet stada” pa se zarazio

Britanski premijer koji je isprva negirao opasnost zaraze korona virusom, a kome je sad potvrđeno da je zaražen, trebalo je naizgled da na teži način shvati kako se virus lako širi.

Naime nakon što je sam Boris Džonson na svom Tviter nalogu podijelio video u kojem navodi da ima temperaturu i kako stalno kašlje, on je ujedno potvrdio i da se samoizolovao.

– Imam temperaturu i stalno kašljem. Uradio sam test na korona virus i on je bio pozitivan. Radim od kuće i samoizolovao sam se. To je sada prava odluka. Volio bih da zahvalim svima koji se protiv virusa bore a to su policija, učitelji i volonteri… hvala svima. Poštujte mjere zaštite o kojima ste slušali. Zajedno ćemo pobijediti ovo – rekao je britanski premijer.

Džonson je na znatno neprijatniji način doznao da se virus ipak lako prenosi kontaktom, iako se doskora odvažno hvalio kako se rukovao i sa prisutnima u bolnici, u kojoj se tada nalazila grupa pacijenata kod kojih je potvrđeno da imaju virus korona, piše Blic.

On je svojevremeno isticao da ga novonastala situacija neće spriječiti da se rukuje sa ljudima, ali je kao pokriće tome, ipak, naveo da je bitno često pranje ruku.

– Ja se rukujem – rekao je tada na predstavljanju plana Velike Britanije o borbi sa širenjem virusa, upitan kako planira da se odnosi prema zvaničnicima u vrijeme epidemije korona virusa.

On je dodao da su ljudi slobodni da sami odluče kako će se ponašati, ali da je procjena vlade da je ključno prati ruke.

Iako je britanski premijer smatrao kako je pranje ruku dovoljno, to u njegovom slučaju nije bilo dokazano i u praksi.

Britanski mediji ga kritikuju zbog njegovog “nonšalantnog” ponašanja, zbog kojeg je moguće zarazio i druge ljude u vladi. Naime, nakon što je objavio da je pozitivan test, oglasio se i britanski ministar zdravlja koji je saopštio da je i ona obolio od korona virusa. Sumnja se da ima još oboljelih u britanskoj vladi i među članovima osoblja.

Kontroverzni “imunitet stada”

Savjuetnici Džonsona su na početku epidemije, do nedavno, polagali nadu u “kolektivni imunitet” britanskog naroda prije nego u hitno donošenje mjera o samoizolaciji. Propagirao ju je i glavni naučni savjetnik Britanije Patrik Valans.

Ipak, premijer Velike Britanije Boris Džonson obratio se naciji u ponedjeljak uveče i saopštio da Britanci moraju da ostanu kod kuće i izlaze samo za najosnovnije potrebe. Njima je dozvoljeno da idu u kupovinu namirnica, na jednu vježbu dnevno, poput trčanja, izlaske za nabavku lijekova ili kod ljekara, kao i na putovanje na posao i sa njega. Džonson je rekao da bi svako okupljanje, pa i ono koje je namenjeno kupovini hrane koja nije nužna, bilo kažnjivo.

Nakon Borisa Džonsona, na korona virus pozitivan i britanski ministar zdravlja

Britanija je tim činom po uzoru na druge evropske zemlje sa virusom krenula da se bori konkretnijim potezima kao što su masovno testiranje, sprovođenje karantina i samoizolacije, zatvaranjem škola i vrtića.

Prvobitnim planom omladina je trebalo da se zarazi virusom kako bi se kolektivni imunutet ojačao i stekao takozvani “imunutet krda”, ali je ova zamisao naišla na najoštrije kritike jer bi u tom slučaju oko 40 miliona građana moralo da se razboli, a mnogi od njih umru.

Ograničeni dokazi

Ideja o razvijanju grupnog imuniteta na korona virus, takođe poznatima kao Covid-19, jeste veoma kontroverzna. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) dovela je u pitanje osnove ove teorije.

– Mi ne znamo dovoljno o ​​nauci ovog virusa, on nije toliko dugo u našoj populaciji da bismo znali šta radi u imunološkom smislu – rekla je portparolka SZO dr Margaret Haris, prenosi Ajriš tajms.

Kako je rekla, “svaki virus drugačije funkcioniše u tijelu i podstiče različit imunološki profil”.

– Možemo da razgovaramo o teorijama, ali u ovom trenutku smo zaista suočeni sa situacijom kada moramo da se usredsredimo na akciju.

Dr Džudit Vaserhajt, predsjedavajuća odjeljenja za globalno zdravlje Univerziteta u Vašingtonu, rekla je da za taj pristup nema dovoljno dokaza i da će biti teško zaštititi ranjive.

– Bilo bi prilično izazovno da odvojimo starije osobe od potencijalno zaraznih mlađih članova stanovništva. Pored toga, ne znamo koliko se često pojavljuje imunitet nakon infekcije ovim virusom, i ako se to uopšte dogodi, koliko je imunitet snažan i koliko dugo traje – kaže ona.

Pored Britanije, “imunitet stada” želele su da stvore Holandija i SAD, ali se od tih namjera zasada odustalo.