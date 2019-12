Džonsonova neumjesna reakcija

Britanski premijer je kritikovan zbog svoje reakcije kad je novinar pokušao da mu pokaže fotografiju bolesnog djeteta kako leži na podu u bolnici sa svog telefona.

Tokom intervjua, novinar ITV više puta je pokušao da Džonsonu pokaže fotografiju na svom telefonu četvorogodišnjeg dječaka koji leži na gomili kaputa u bolnici, koji je prikazan na naslovnoj stranici dnevnika “Miror”, koji podržava laburiste, prenio je Rojters.

List navodi da je dječak za koga se sumnjalo da ima upalu pluća morao da bude liječen na podu jer nije bilo kreveta.

Džonson je u početku izbjegavao da pogleda u telefon i umjesto toga počeo je da iznosi svoje investicione planove za Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) i takođe, rekao da nije imao šansu da vidi fotografiju.

Novinar je rekao da je Džonson potom uzeo njegov telefon i ubacio ga u džep. Kada ga je ponovo pitao za fotografiju, Džonson je izvadio telefon, pogledao ga i rekao: “To je užasna, užasna fotografija”.

Premijer je rekao da se izvinjava porodici i svima onima koji imaju užasna iskustva u NHS, ali da je ono što rade podrška NHS.

– Sve u svemu, mislim da pacijenati u NHS imaju mnogo, mnogo bolje iskustvo od ovog jadnog djeteta – dodao je Džonson prije nego što je rekao: “Žao mi je što sam vam uzeo telefon”.

Opozicione stranke brzo su podijelile snimke na društvenim mrežama, rekavši da to pokazuje da se Džonson ne brine za pacijente.

Premijerova “zelena politika”

Džonson je juče ujutro poveo svoje pomoćnike i novinare na polusatni let od aerodroma Donkaster Šefild do Tisajda, uprkos tome što mu za istu razdaljinu kopnom treba svega sat i 43 minuta. Naravno, ovakav postupak premijera je naišao na osude, posebno imajući u vidu da njegovi saveznici tvrde da je Džonsonov plan za vladu “najzeleniji u istoriji, čak i u odnosu na Zelenu partiju”.

Prošlog mjeseca je ministar finansija Sadžid Džavid izjavio da će torijevski manifest biti “najzeleniji manifest kojeg je ijedna partija ikad objavila”. Ipak, Džonson se danas provozao čarter letom da bi prešao skoro dvije trećine svog ukupnog puta od 250 kilometara. Ako je htio da ide vozom, tačno je da bi mu trebalo više od četiri sata i tri presjedavanja, međutim stanice Donkaster i Darlington – koje su najbliže aerodromima koje je koristio – povezane su direktnim vozom i to putovanje traje svega 55 minuta.

– Apsurdno je i neprihvatljivo za bilo koga da uzme avion za putovanje koje se može preći vozom za manje od sat vremena. A posebno za premijera koji bi trebao da pruži primer – istakao je glavni naučnik britanskog “Grinpisa” Dag Per.

– Ušteda od pola sata putovanja imala je za posljedicu putovanje koje nije dobro po planetu. Nemoguće je vidjeti korist u prelijetanju tako kratke razdaljine umjesto da se koristi voz, ili čak autobus – istakao je klimatski aktivista iz “Frends of Ert” Aron Kjeli, dodajući da je činjenica da će smanjenje upotrebe aviona pomoći u rješavanju klimatske krize.

