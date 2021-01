Džonson i Trudo pozvali na hitan prekid haosa u Vašingtonu

Britanski premijer Boris Džonson opisao je scene u Vašingtonu, gdje su demonstranti probili američki Kapitol, kao "sramotne", pozivajući na miran prenos vlasti.

"Sramotne scene u američkom Kongresu. Sjedinjene Države zalažu se za demokratiju širom svijeta i sada je od vitalne važnosti da postoji miran i uredan prenos moći", rekao je Džonson.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021