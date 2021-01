Džo Bajden primio drugu dozu vakcine protiv kovida-19

Glavni medicinski tehničar Rik Kamin dao mu je vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech u bolnici Kristiana u Nevarku u Delaveru, u blizini kuće izabranog predsjednika, piše Slobodna Evropa.

Sve je emitovano na kablovskim televizijama.

Biden je prvu dozu primio 21. decembra.

COVID-19 je do sada odnio više od 375.000 života u Sjedinjenim Državama - oko 60.000 više nego kada je izabrani predsjednik dobio prvu dozu vakcine.

Vakcina Pfizer-BioNTech zahtijeva drugu injekciju otprilike tri sedmice nakon prve vakcinacije.

Za drugu vakcinu, onu koju je proizvela Moderna, potrebna je druga injekcija otprilike četiri sedmice nakon prve. Jednokratne vakcine još uvijek se testiraju.

Folks, I just received the second dose of my COVID-19 vaccine — and just like the first dose, it was safe, quick, and painless.

I urge everyone to get vaccinated once it’s your turn. Because only together can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/w1m8gEh2iL

— Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021