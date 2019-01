Dvoje mrtvih, više od 20 osoba povrijeđeno VIDEO

U hotelu se nalazilo 60-ak osoba, uglavnom stranaca, javlja "Mirror".

Vatrogasci su na terenu i spašavaju ljude koji su ostali zarobljeni u hotelu. Očevici su rekli da su ljudi skakali s balkona. Na snimcima s mjesta požara vide se ljudi koji skaču u strahu za svoj život.

[World] BREAKING Courchevel fire: Two dead in huge blaze at French Alps ski resort residence https://t.co/zxjwscKRZe https://t.co/QtpOuvYUHW pic.twitter.com/xWK1HPnBr2

— 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 david jones (@DavidJones_now) January 20, 2019