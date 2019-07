Dvoglavi orao drži dolare umjesto maslinove grančice

Tokom obraćanja američkog predsjednika Donalda Trampa na studentskom samitu iza njega se pojavio predsjednički grb, koji nimalo nije bio nalik zvaničnom američkom grbu. Umjesto jednoglavog orla, na slici je bio prikazan dvoglavi orao koji u svojim kandžama drži ništa drugo do palice za golf i dolare.

Izmijenjeni predsjednički grb je prikazan nakon dvanaestominutnog video-snimka koji prikazuje Trampov put do Bijele kuće.

Na slici se umjesto jednoglavog orla koji se nalazi na američkom predsjedničkom grbu nalazio dvoglavi orao, koji veoma liči na dvoglavog orla na ruskom grbu.

Vašigton post navodi da se dvoglavi orao nalazi i na zastavama Srbije, Albanije i Crne Gore.

Pored toga, u izmijenjenoj verziji grba, orao drži palice za golf u lijevoj kandži umjesto tradicionalne strijele, a svežanj novca u desnoj kandži umjesto maslinove grančice.

Iz Bijele kuće sumnjaju da se organizatorima potkrala greška, kao i da su vjerovatno pronašli onlajn sliku i pogrešno je upotrijebili.

"Nikada nismo vidjeli sporni grb prije nego što se pojavio na video-snimku,2rekao je zvaničnik Bijele kuće i dodao da o tome nisu ništa znali.

Članovi konzervativne grupe koja je organizovala samit saopštili su da su otpustili člana svog tima koji je bio odgovoran za emitovanje video-snimka u okviru kojeg je i prikazan sporni grb.

Istakli su da vjeruju da nije bila u pitanju zlonamjerna greška, već da se u brzini potkrala, ali da je svakako, kako kažu, neprihvatljiva.