Dvije rakete pogodile iranski tanker, nafta curi u more

Britanski portal "Mirror", pak piše, pozivajući se na iranske medije, da su oštećena četiri rezervora, te da je tanker pogođen sa dvije rakete.

Kako prenose lokalne agencije, stručnjaci vjeruju da je riječ o terorističkom napadu.

Na fotografijama koje su objavili iranski mediji vidi se kako se iznad plovila izvija gust dim.

Breaking News : Iranian oil tanker hit by explosion near Jeddah in terrorist attack

Iran's Sinopa oil tanker is said to have been hit by an explosion in a terrorist attack.#iran #oil_tanker #Saudi #terrorist #attack #iranpress pic.twitter.com/rdB0b4RIbS

— Iranpressnewsagency (@iranpress_news) October 11, 2019