Dvije osobe ubijene, sedam ranjeno tokom snimanja muzičkog spota

Lokalni šerif Ed Gonzales rekao je danas kako je policija dobila dojavu o pucnjavi u jednoj stambenoj četvrti sinoć oko 21.30. Grupa mlađih muškaraca snimala je muzički video spot na jednom parkingu, gdje je bilo mnogo automobila. Prema riječima šerifa, čini se da ih je grupa nepoznatih osoba napala i počela da puca na njih. Ne zna se da li su se napadači nalazili u nekom od automobila ili su na parking došli iz nepoznatog pravca.

The total number of people shot is 8... https://t.co/vu3MLJjOBh

— Brett Buffington (@BrettKHOU) December 28, 2019