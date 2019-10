Vlasti Los Anđelesa su saopštile da je vatra nošena vjetrom duž sjevernog dijela ovog grada uništila najmanje 25 kuća, a 23.000 kuća je pod naredbom za evakuaciju.

A pair of wildfires have destroyed dozens of homes near Los Angeles and forced the evacuation of hundreds of residents, fire officials said on Friday, October 11, days after authorities ordered power cuts across the state to prevent more blazes. pic.twitter.com/OcIYCQX5WQ

