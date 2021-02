Dva muškarca i žena preživjeli 33 dana na malom ostrvu Bahama

Avion obalske straže je bio u rutinskoj patroli kada je posada primjetila troje ljudi koji su panično mahali improvizovanom zastavom s ostrva Anguilla Cay.

Nakon što su spaseni, Kubanci su rekli da su preživjeli uglavnom zahvaljujući kokosovom orahu, a američki mediji prenose i da su se hranili pacovima i školjkama, prenosi Klix.ba

Jedan od članova spasilačkog tima je za BBC kazao da je čudo to što su Kubanci uspjeli preživjeti tako dugo. Oni su uočeni u ponedjeljak na ostrvu koje se nalazi između Florida Keysa i Kuba.

Spasioci nisu bili opremljeni za hitno spasavanje, ali su uspjeli isporučiti Kubancima hranu, vodu i uređaj za komunikaciju. Otkrili su da su na ostrvo doplivali nakon što im je potonuo čamac.

Spaseni su u utorak nakon što je po njih stigao helikopter.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021