Tada su mediji preneli da su muškarca pronašli lovački psi, a verovalo se da se medved nedeljama spremao da ga pojede.

Aleksandar je imao stravične povrede, slomljenu kičmu, a koža mu je bila bijela i prekrivena krvlju i zemljom. Navodno, preživio je tako što je pio sopstveni urin.

Međutim, ubrzo se oglasio kazahstanski doktor Saken Kapanov koji je potvrdio da je Aleksandar Proskurin (41) njegov pacijent.

