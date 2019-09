U zabavnom parku “Freizeit-Land Geiselwind” u Minhenu (njemačka pokrajina Bavarska) u utorak uveče spašeno je oko 25 osoba iz pokretne platforme, koja se u 16.30 zaglavila na visini od oko 60 metara.

Iz za sada nepoznatih razloga, atrakcija “Vrh svijeta” (Top of the World) prebacila je na modus u slučaju kvara, a zbog nemogućnosti da se platforma spusti, u akciji spašavanja učestvovali su helikopteri i stručnjaci za spašavanje na velikim visinama. Oni su prvo obezbijedili platformu, a zatim, jednog po jednog, pomoću sajle, spustili do helikoptera. Dijete, koje nije htjelo da se spusti, na kraju je spustio spasilac.

Einsatz in 60 Metern Höhe: 25 Menschen mussten von einer Aussichtsplattform im Freizeitpark #Geiselwind gerettet werden. Die Plattform blieb aus noch ungeklärter Ursache einfach in der Luft stehen. pic.twitter.com/kZ1E7DB33B — BR24 (@BR24) September 3, 2019

Kako je saopštila policija, niko nije povređen. Posle 19 sati svi su bili ponovo na sigurnom.

Radnici koji je juče trebalo da montiraju antenu na 220 metara visokom TV-tornju "Hoer Meisner", na planini Mitelgebirge, u pokrajini Hesen, nisu bili te sreće. Na putu do vrha, gondola je pala sa visine od 50 metara i sva trojica (27, 46 i 50 godina) su poginula. Fotografije raspale gondole svjedoče o žestini udarca. Nekoliko očevidaca, članova osoblja kompanije, pozvalo je hitnu pomoć, ali su oni samo dali potvrdu da su sva trojica umrla na licu mjesta. U toku je istraga o slučaju.

Mitelgebrige je popularno izletište planinara i ljubitelja prirode, 30 kilometara od Kasela, ali je juče bilo zatvoreno zbog radova na tornju.

Prvi rezultati istrage ukazuju na tehnički defekt na čekrku, saopštila je policija.