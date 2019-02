Drama u vazduhu: Naoružan muškarac pokušao oteti avion

Prema tim navodima, naoružani muškarac je pokušao da uđe u kokpit aviona.

Nakon vanrednog slijetanja, avion su okružile snage bezbjednosti. Putnici su navodno bezbjedno napustili letjelicu, ali je bar jedan zaposleni ostao zarobljen s otmičarem.

Prema navodima lokalnih medija, riječ je o letu aviona BG 147, koji pripada kompaniji "Biman Bangladeš". Avion je letio iz glavnog grada Bangladeša Dake za Dubai.

#BREAKING Dubai-bound 'Biman #Bangladesh Airlines' plane has made an emergency landing in #Chittagong following a hijacking attempt, reports local media pic.twitter.com/NITI7oApl8

