Drama u SAD-u: Ubijen FBI agent, još nekoliko ranjenih

Policija je apelovala na stanovnike Nob Hila da ostanu u svojim kućama. Policijski zvaničnici su za "Miami Herald" rekli da je najmanje pet agenata upucano u namjeri da dođu do osumnjičenog.

Kako se navodi, jedan agent je ubije, dok su još dvojica teško ranjena, ali da postoji mogućnost da je još jedan podlegao povredama.

FBI zvanično nije potvrdio navode.

Pojedini izbori navode da se osumnjičeni, nakon što se zabarikadirao u kući, ubio.

Here’s a look at the multi-agency scene in Sunrise. Nobb Hill Road shut down at NW 44th Street.

Sunrise PD confirms FBI agent shot while serving a warrant this morning. Spokesperson with the FBI told me there are injuries, but didn’t say how everyone’s doing. @CBSMiami pic.twitter.com/0DJWCS68Tp

— Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) February 2, 2021