Drama u Parizu: Spasioci pregovaraju sa muškarcem na Ajfelovoj kuli VIDEO

Televizija uživo prenosi kako vatrogasac i spasilac koji se nalaze na 342 metra visine, odmah ispod najviše platforme tornja, pokušavaju da ubijede čovjeka da se spusti sa tornja.

Policija navodi da motivi “penjača” nisu poznati i da je pregovarač na licu mjesta, prenosi Rojters.

The Eiffel Tower in Paris has been closed down “until further notice” after a person tried to climb up the famous landmark pic.twitter.com/EGuqC8vdGM

