Drama u Londonu: Muškarac ranjen, blokirana džamija VIDEO

Kako javljaju britanski mediji, povrijeđeni muškarac navodno je zadobio ubodne rane u blizini džamije, ali se napadač sa nožem pokušao sakriti u džamiji. Ovo nije prvi slučaj ranjavanja nožem u ovom dijelu Londona.

This is at Maghrib salah pic.twitter.com/GphQBNCXSj

— Tariq طارق (@tariqtimimi) March 28, 2019