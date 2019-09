Drama na sahrani Di-Džeja: Otvorili sanduk i skidali mu odjeću

Obožavaoci su se okupili na gradskom stadionu u Abidjanu kako bi preminulom 33-godišnjaku, punog imena Ange Didije Huon, odali počast uz koncert.

U jednom trenutku okupljeni na sahrani počeli su mahnito da skaču oko Arafatovog kovčega, a na kraju su ga otvorili i skidali odjeću sa njegovoj mrtvog tijela.

"Htjeli smo da vidimo tijelo svog idola prije nego što je kovčeg zapečaćen", rekao je jedan od obožavalaca za agenciju AFP.

Kako bi smirila pomahnitale obožavaoce, policija je morala da upotrijebi suzavac i tako porodici omogući da se u miru i dostojanstveno oprosti od njega.

Inače, Di-Džej Arafat bio je jedna od najvećih muzičkih zvijezda u Africi, a čak je i nosio titulu kralja coupé-décaléa, takozvane plesne muzike sa tog područja. Osim po muzičkim uspjesima, Arafat je bio poznat i po svom kontroverznom načinu života, a svojevremeno je čak optuživan i za porodično nasilje.

