Doživotni zatvor za tinejdžera koji je obezglavio druga 

Tinejdžer iz Masačusetsa osuđen je za ubistvo, a zatim i odrubljivanje glave drugu iz srednje škole.

Kako prenosi AP, Metju Bordžes (18) osuđen je na doživotni zatvor, a imaće pravo na uslovni otpust nakon 30 godina provedenih u zatvoru.

Porota je u maju proglasila Bordžesa krivim za ubistvo prvog stepena u novembru 2016. godine kada je ubijen 16-godišnji Li Manuel Vilorija Paulino. Tijelo sa odrubljenom glavom Vilorije-Paulina pronađeni su u Lorensu uz obalu rijeke kada je na njih naišao jedan čovjek dok je šetao psa.

Tužioci kažu da je Bordžes bio ljubomoran na žrtvu, jer je provodio vrijeme sa njegovom djevojkom.

Prema riječima svjedoka Bordžes se posvađao sa djevojkom zbog Paulina.

Bordžes je viđen kako puši marihuanu sa Paulinom, dana kada je njegovo tijelo nađenu u tom istom dijelu grada. Međutim, on je insistirao da nije ubio druga.

Paulino je izboden na smrt, a zatim obezglavljen.

Iako, kako je tvrdila odbrana, na mjestu zločina nisu nađeni dokazi protiv Bordžesa, niti oružje, on je osuđen zbog motiva, ali i poruke koju je poslao svojoj tadašnjoj djevojci dan nakon ubistva.

"Sledeći put kada me vidiš, pogledaj me u oči jer će one posljednji put biti takve. Biće mrtve", napisao je on.

Bordžesu u prilog nije išlo ni to što je policiju lagao o tome otkud mu ogrebotine i više puta mjenjao priču.

Navodno je Bordžes u svom dnevniku napisao da mora da ubije Paulina. Postoji i videozapis koji je pokazao kako četiri osobe pljačkaju kuću žrtve ubrzo nakon njene smrti, a Bordžes ne poriče da je učestvovao u toj pljački.

Prema zakonu Masačusetsa, osuda za ubistvo prvog stepena nosi doživotnu kaznu bez mogućnosti uslovnog otpusta za odrasle. Međutim, pravo na uslovni otpust mora da se dodati ako je zločin počinio maloljetnik.