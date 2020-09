Došao u bolnicu sa slomljenom rukom, pa saznao da mu je ostalo 24 sata života

Mladi menadžer Džejms MekGil je imao uspješnu karijeru kao jedan od seniora u Guglu kada je u decembru prošle godine polomio ruku.

Otišao je u bolnicu jer je primijetio da mu kost ne zarasta. Ubrzo su počeli drugi neobični simptomi koji nisu imali nikakve veze sa rukom.

Džejm je bio radnik u Guglovoj kancelariji u Irskoj i vidio je da poslije loma ruke ima razne komplikacije. Počeo je da gubi ravnotežu kada hoda, saplitao se i gubio snagu u lijevoj nozi. Uskoro nakon toga izgubio je mogućnost da guta hranu, pa onda i tečnost.

Nakon magnente rezonance utvrđeno je da mladić ima limfom, vrstu raka u mozgu.

Težina mu se naglo prepolovila i dva doktora su mu rekli da neće živjeti duže od 24 sata, najviše još par dana.

Kako bi skupili novac da prilagode njegov dom stanju u kojem se nalazi njegovi prijatelji su pokrenuli GoFundMe stranicu.

– Kada su me pozvali sa klinike javio sam se odmah. Nakon što su mi saopštili dijagnozu srušio sam se u ruke svog oca. Slomio sam se kada sam shvatio šta me čeka – rekao je mladić za Dejli Mejl.

Nakon operacije koja je potvrdila tumor momak je izgubio mogućnost da ustane iz kreveta.

– Dodatna muka je bila što nikome od prijatelja nisam mogao da kažem lično jer su posjete bile zabranjene zbog korona virusa. Morao sam ovakve vijesti da im saopštim preko video poziva. Bilo je jasno koliko mi je loše, do maja mjeseca sam smršao od 59 kilograma do 37 kilograma – kaže mladić.

– Sjećam se da su mi prepričavali da je doktor rekao da imam još samo 24 sata da živim, ali sam ja bio u bunilu i halucinirao da večeram sa Kim Kardašijan u restoranu u Londonu. Poslije nekoliko tura zračenja počeo sam da se osjećam malo bolje kada sam to pregurao. Sada mi je cilj da provedem zimske praznike sa porodicom ako mogu. To bi mi mnogo značilo. Neće biti lako, biće potrebno napraviti sajle na plafonu koje će me pridržavati, ali kada vidim koliko se ljudi zalaže za mene lakše mi je da znam da je toliko ljudi na mojoj strani – kaže MekGil.