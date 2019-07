Angela Merkel se ponovo tresla

Ona je vidno drhtala dok je stajala pored finskog premijera, čiji je dolazak obilježen vojnim počastima u Berlinu.

Merkelova se 27. juna tresla tokom susreta sa predsjednikom NJemačke Frank-Valterom Štajnmajerom, a slično se desilo i 18. juna, prilikom sastanka sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim.

Iz kancelarije njemačkog kancelara oba puta je saopšteno da se ona dobro osjeća.

